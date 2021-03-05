Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи

05.03.2021, 17:48, Новости дня

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Против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России. Популяризируется мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение, продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом, сообщил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне. Эксперты этой компании в своем свежем исследовании показали определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской.

«Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы» – объяснил Ашманов, информирует «КП».

По словам экспертов, героический образ Зои подвергался атакам еще в 90-х годах, тогда родились два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена» (и как вариант мифа – ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43 от 31.10.1991 г. «Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни», – отмечает Ашманов.

По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы.

«Это происходит, каким бы ни было информационное поле», – говорится в анализе данных. Исследователи рассказывают, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни».

Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Николая Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей». Также прослеживается взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров. Так, в издании Insider появляется публикация Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. «В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – пишут исследователи.

Высказывание Александра Невзорова в 2017 году о том, что Космодемьянская стала плодом сталинского режима, не привлекла широкого внимания, как «Зоя – фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма.

«Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – отмечает Ашманов.

В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы. В 2015- 2016 годы наибольшую активность проявляли пользователи из Украины, за то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией, считают эксперты.

«Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста», – констатирует факты Игорь Ашманов.

«Попытки информационных атак на историю РФ предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», – делает вывод Ашманов.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам».