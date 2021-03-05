Мнение: Фартук в масле оливье, или Бомж-обед для экс-мученика совести

05.03.2021, 17:34, Разное

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День или вечер добрый, господа арестанты, хулиганы, жулики, подписчики и, конечно же, подписчицы.

На связи — Баландер тюремный (раздатчик пищи на пищеблоке)!

Был задан такой вопрос:

Я отвечу на этот вопрос, только вы слушайте внимательно!

Да, разговору нет: в баланде тюремной никаких витаминов нету, трансжиры одни, глютен… Но в любой хате (камере) есть люди понимающие: первохода не обидят, без куска черняшки (черного хлеба) и сливочного масла не оставят! Ну, конечно, если изжога — это еще полбеды — бегай, ищи белый хлеб! Ну а я люблю чернягу, вы уж не обессудьте! Сделать помазульку «чё орешь» (паштет из остатков баланды) — и полетели волосы!

Ну а с бич-пакетами — вариант-омега. Рецепт-то вообще простой! Щас, на данный момент, разрешено все — от г@№д0на, извините, до батона! Так что проблем вообще никаких не должно быть. Записывайте ингредиенты.

Берем морковь, опускаем, да так, чтобы она провалилась там нормально и легла в нашу любимую мультиварочку (электрический чайник). Главное, чтобы дневальный не спалил! Берем тарелочку, давим бичик (чем мельче, тем лучше), лук-лучок штампуем — и полетели волосы. Вы спросите: почему? Я вам отвечу: чтобы была однородная масса. Яичко — оно и в Африке яичко, но все равно лучше все это мельче сделать. Надробили, покрошили — и все эти ингредиенты нужно просто тупо перемешать. У нас тут после морковочки водичка кипяченая есть. Сейчас мы все это дело перемешаем, а потом добавим кипяточку децл, вообще децл, то есть грамм 50 (1/4 граненого стакана).

А пока готовится — курим, базарим, чифирим. Да, разговору нет, администрация с этим делом давит, слышно только: «Чаю вам здеся не положено!», но это не повод ходить на измене (находиться в прострации).

Лично мой добрый совет первоходу: не тяни всем руку и не лезь в кружку! Ну а те, кто посчитают нужным с тобой пообщаться — они найдут способ. Главное, по жизни не хромать (пассивный анальный секс) и пальцы не гнуть: это ему не по понятиям, то ему не по ноздрям… Далеко ходить не надо! На своем жизненном пути насмотрелся, как судьбы ломаются, порядочных под шконарь загоняют, а администрация сквозь пальцы смотрит… Но это мы маленько с темы съехали.

Ну что, пробовать-то будем? Вы как хотите, а я попробую! Будут вопросы — задавайте! Отписочка внизу! А пока всем привет!

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