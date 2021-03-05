 

Крупнейшая российская сеть секс-шопов 8 марта делает рекордные скидки на комплекты для унижения женщин

05.03.2021, 17:31, Разное
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Сеть магазинов интимных товаров «Шалунья», объединяющая более 20 тысяч торговых точек по всей России, 8 марта вдвое снизит цены на «подарки для непослушных девочек».

В 75 комплектов, предлагаемых по акции, входят наручники разных конструкций, распорки и кандалы для ног, хлысты и розги, кляпы для рта, ошейники и другие необходимые для подчинения женщины инструменты. Имеются даже стальные клетки, но их запас ограничен.

«Мы постоянно исследуем рынок, заглядываем в душу наших клиентов. Мы знаем, чего на самом деле хочет женщина. Что бы ни говорили так называемые феминистки, женщина хочет лежать связанной и униженной у ног мужчины. Это делает её счастливой. Девятого марта мы опубликуем статистику наших продаж по акции и скептики будут посрамлены», – заявил в интервью «Первому каналу» директор сети «Шалунья» Илья Рабинович.

Для одиноких женщин, которых некому связать в праздничный день, сеть тоже предусмотрела подарок – они смогут приобрести фаллоимитаторы со скидкой в пятьдесят процентов или получить бесплатный вибратор к любой покупке.

В комментариях на сайте «Шалуньи» мужчины благодарят её руководство за щедрость, однако отмечают, что лучше было устроить день скидок 6 или 7 марта, чтобы в праздник им не пришлось толкаться в очередях у секс-шопов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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