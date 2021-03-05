Федор Бондарчук о Паулине Андреевой, Ирине Скобцевой и дочери Варваре

05.03.2021, 17:24, Разное

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Несколько дней назад 53-летний режиссер и продюсер Федор Бондарчук в третий раз стал отцом: у него и 32-летней актрисы Паулины Андреевой родился сын Иван. А сегодня в сети появилось интервью Федора журналистке Екатерине Гордеевой. В беседе речь не заходила о рождении малыша, но было много других интересных моментов. Так, Бондарчук и Гордеева немного поговорили о Паулине, но исключительно в профессиональном ключе:

Как только мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы. У нее хороший русский язык, там нет придуманных слов, но она их соединяет так, как только она это умеет. Ее язык ни с чем не спутаешь… И она стала писать, писала в стол, а потом появился сериал “Псих”.

На вопрос, тяжело ли жить с умной женщиной, Бондарчук ответил:

Да прекрасно. Да вообще свезло, чудо какое… Паулина — трудоголик. У нее есть своя территория и свое представление работы. Она ее охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, это территория закрытая. А потом наступает прекрасный момент — она мне читает. Я ее спрашиваю, может ли она мне прочитать, и она соглашается. А она же актриса, и читает мне диалоги уже с окрасами героев…

Федор еще несколько минут в мельчайших подробностях описывал работу Паулины на съемочной площадке, после чего Екатерина спросила:

Вы с таким восхищением говорите… Вы влюблены?

На что режиссер почти шепотом ответил: “Да”.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Также Федор отметил, что у Паулины сложились хорошие взаимоотношения с его мамой, Ириной Скобцевой, и подтвердил, что Паулина помогла ему восстановить общение с ней. Напомним, легендарная актриса ушла из жизни 20 октября 2020-го, ей было 92 года:

Все, что произошло с мамой — это действительно заслуга Паулины. Было потрясающе наблюдать за ними, когда они болтали о школе-студии МХАТ. Хотя разница в несколько десятилетий. Педагоги и имена, которые звучали во время этого разговора!.. Я просто за этим наблюдал и улыбался. Масальский. Я говорю маме: ”Это прошлый век. Мам, она только памятник Масальскому видела”, и так далее. Но обе из школы-студии МХАТ, и это какая-то одна порода. Связывает их Московский художественный театр,

— рассказал Федор, добавив, что незадолго до смерти Скобцевой Паулина и актер Игорь Верник организовали ее встречу с молодежью в Школе-студии МХАТ.

Паулина Андреева и Ирина Скобцева

Екатерина Гордеева также затронула непростую для режиссера тему, спросив его об их со Светланой Бондарчук дочери Варваре. На вопрос ведущей, как они решились самостоятельно растить ребенка с церебральным параличом, он ответил:

Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь— ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо. Страна была тогда не подготовлена (Варя родилась в 1999 году — прим. ред.). Это агрессивная среда была для таких деток. Принял, такое количество проблем возникло, что не до переживаний было. Еще Сережа (старший сын Федора и Светланы Бондарчук — прим. ред.) там упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых.

Федор опроверг слух, что их 21-летняя дочь живет в США:

Вот, может быть, через вас я наконец-то поставлю точку над сплетнями по поводу Вари, что она живет за границей, в Америке, что мы ее туда отправили. Это чушь и вранье все. Мы ее действительно отправляли туда на операции по показаниям. И она была не одна, и это небыстро: там и подготовительный период, и период после… Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила,

— сказал он, добавив, что Варя учится в инклюзивной школе в Москве. Встречаются они часто — по словам Федора, дочь приезжает к нему каждые выходные.

Светлана и Федор Бондарчук с дочерью Варей

Полную версию интервью смотрите ниже.