Посольство США в Украине: Попытки Коломойского поколебать демократические процессы Украины представляют серьезную угрозу ее будущему

05.03.2021, 17:12, Новости дня

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Введение Штатами санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. Об этом заявили в посольстве США в Украине.

“Хотя эта мера касается действий во время его пребывания в должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущем”, – прокомментировали в посольстве санкции.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Он подчеркнул, что санкции против бизнесмена ввели за крупную коррупцию во время пребывания на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014–2015 годах.

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Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

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