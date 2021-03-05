 

Социологи назвали шесть самых желанных подарков для женщин на 8 Марта – опрос

05.03.2021, 17:12, Новости дня
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Самым желанным подарком для женщин на 8 Марта остаются цветы, по сравнению с 2019 годом более всего выросли ожидания по поводу романтического путешествия. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 марта результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Женщинам задали вопрос: “Какой подарок вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 Марта?”

В шестерку самых ожидаемых подарков в Международный женский день вошли цветы (их желают получить 18,3% женщин), забота и внимание (16,3%), романтическое путешествие (13,1%), ювелирное украшение (4,6%), романтический ужин (3,8%), и духи (3,6%).

По сравнению с 2019 годом почти втрое (с 5% до 13%) увеличилось число женщин, которые хотят получить от мужчин на 8 Марта романтическое путешествие. Количество желающих цветы в подарок снизилось – с 23% до 18%.  

Инфографика: kiis.com.ua

Согласно данным Социологической группы “Рейтинг”, за последние девять лет число украинцев, которые празднуют Международный женский день, постепенно уменьшается. Так, в 2021 году праздновать 8 Марта намерены 68% украинцев. Отмечается, что более значимый этот день для жителей юга и востока страны.

Заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Виктория Захожая сообщала в марте 2016 года, что Международный женский день 8 марта теряет свое значение для украинцев, как и другие праздники, которые были популярны в Советском Союзе. По ее словам, в Украине растет поколение тех, кто уже не застал СССР, а экономическая и военная ситуация в стране повлияла на отношение к праздникам, в частности к тем, которые не связаны с религией или патриотическими чувствами.

По данным опроса, проведенного 8–20 февраля 2020 года КМИС, Международный женский день является важным или любимым праздником для 40% украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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