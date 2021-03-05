Россия заблокировала переговоры ТКГ по миру на Донбассе – Ермак

05.03.2021, 17:12, Новости дня

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Россия фактически заблокировала работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак на брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины 5 марта, который организовал брюссельский аналитический центр European Policy Centre. Его цитирует пресс-служба ОП.

По словам главы ОП, из-за действий РФ и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований на Донбассе, в ТКГ ни один вопрос не продвигается вперед.

“Сегодня время наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну – вот план на столе. Готовое предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого нужного мира в центре Европы”, – подчеркнул Ермак.

Ситуация с прекращением огня в Донбассе, по мнению Ермака, сейчас шаткая, время от времени происходят провокации или нарушения договоренностей от другой стороны.

“Тогда Украина немедленно информирует представителей ОБСЕ в ТКГ и привлекает механизм поддержки режима прекращения огня”, – отметил он.

Глава ОП сказал, что Вооруженные силы Украины будут стараться максимально поддерживать режим тишины. В случае обострений на фронте, угрозе жизни гражданских или военных, ВСУ будут давать отпор.

“Мы движемся к миру, но готовы защитить нашу страну”, – заключил Ермак.

На прошлом заседании ТКГ 3 марта украинская сторона настаивала на необходимости достичь договоренности по отправке инспекторов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированные территории, чтобы промониторить экологическую ситуацию в регионе. Организация запросила допуск в конце прошлого года в связи с потенциальной экологической катастрофой на Донбассе – боевики анонсировали затопление шахты “Юнком”, в которой в советские времена проводился ядерный эксперимент.

Во время 150-го заседания ТКГ 2 марта украинская делегация заявила, что Россия должна взять на себя полную политическую ответственность за реализацию решений нормандского и минского форматов. Это – главное условие реализации соглашений по Донбассу, говорили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

15 февраля глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, говорил первый президент независимой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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