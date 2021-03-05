 

В Бразилии расследуют продажу тропических лесов через Facebook

05.03.2021, 17:12, Новости дня
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Верховный суд Бразилии распорядился провести расследование продажи охраняемых территорий тропических лесов Амазонки через Facebook. Об этом пишет BBC.

Объявления о продаже участков размером до тысячи футбольных полей, часть которых принадлежит коренным народам страны и имеет статус охраняемых территорий, были выставлены на платформе Marketplace и в Facebook. На рекламные объявления обратили внимание журналисты BBC, они обратились с жалобой в соцсеть и получили ответ о том, что не могут остановить рекламу, но готовы сотрудничать с властями Бразилии.

Судья Верховного суда страны Луис Роберто Баррозу попросил генерального прокурора и министерство юстиции расследовать выводы BBC.

Глава комиссии по окружающей среде сената Бразилии Жак Вагнер назвал сделки с землей преступными. Он пообещал инициировать обращение в Facebook с треованием пересмотреть политику размещения рекламы.

По информации BBC, бразильские защитники природы обвинили президента страны Жаира Болсонару в том, что он поддерживал вырубку тропических лесов.

Масштабы вырубки лесов Амазонии достигли максимума с 2008 года. Об этом в ноябре 2020 года сообщил телеканал Globo. С августа 2019 года по июль 2020 года в Амазонии вырубили больше 11 тыс. кв км леса. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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