“Это его прошлое”. Жена главы миграционный службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, прокомментировала отношения с его экс-супругой

05.03.2021, 17:12, Новости дня

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Украинский фотограф Анастасия Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, заявила, что благодарна бывшей супруге своего мужа, главы миграционной службы Украины Максима Соколюка Юлии за то, каким человеком он сейчас является. Об этом она рассказала в интервью, которое 4 марта опубликовано на YouTube-канале “Олицкая”.

Зинченко подчеркнула, что не знакома с бывшей супругой Соколюка.

“А смысл какой? Мы с ней разные абсолютно люди. Я благодарна ей за то, какой он сейчас. Это его прошлое. Я уважаю его прошлое. Максим никогда не забывает за детей. Праздники: Новый год, день рождения – он едет поздравляет. Маме своей, напоминаю, чтобы звонил и не забывал. Это жизнь его”, – заявила она.

По словам супруги Соколюка, она также не знакома с детьми от первого брака.

“Морально мы уже готовы, что это когда-то произойдет”, – заверила Зинченко.

ВИДЕОВидео: ОЛИЦКАЯ / YouTube





В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк заявил, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией питомца в Украину, а после встретил ее в аэропорту и повез в Херсон, где она на тот момент проживала. По словам чиновника, спустя два дня после этой встречи он подал на развод. Для его жены Юлии, с которой он прожил в браке 20 лет, новость о разводе стала “большим психологическим ударом”.

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко на своей странице в Instagram сменила фамилию, став Анастасией Соколюк.

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис.

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