Мишустин проконтролирует строительство кампуса для спецшколы НГУ

05.03.2021, 17:10, Разное

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Для учащихся построят новый корпус с общежитием и лабораторией, отметил премьер. Реализация проекта начнется в ближайшее время. Мишустин пообещал взять строительство под личный контроль.

“Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами”, – сказал премьер-министр.

СУНЦ НГУ возглавляет Людмила Некрасова. Михаил Мишустин напомнил, что был ее наставником на конкурсе “Лидеры России”.

Атмосфера встречи премьера с бывшей подопечной была теплой. Он поздравил Некрасову с наступающим Международным женским днем и новым назначением и вручил букет красных роз.

Глава СУНЦ рассказала премьеру, что в школе учатся около 500 человек из девятых, десятых и одиннадцатых классов. Они приехали сюда из разных регионов страны. Для поступления детям пришлось пройти заочные и очные испытания, уточнила Некрасова.

Одной из трудностей глава СУНЦ считает ограничение по нормативам бесплатного интернатного содержания. Мишустин пообещал решить вопрос с продлением.

Помещения для СУНЦ были построены в 1960-х годах прошлого века, но учебный центр нуждается в новых корпусах, отметила Некрасова. Одной из особенностей СУНЦ она назвала то, что в нем преподают научные сотрудники и преподаватели вузов, а не школьные учителя.

Важно закрепить нормативный статус СУНЦ, обратилась Некрасова к Мишустину. По словам премьера, законопроект готов, скоро его внесут на рассмотрение Госдумы. Это позволит преподавателям и студентам думать об учебе и не отвлекаться на другие вещи.

“Я попрошу Валерия Николаевича Фалькова и коллег из правительства держать это на контроле”, – сказал премьер-министр.

Людмила Некрасова в 2003 году окончила Новосибирский государственный университет с красным дипломом. В 2007 году ее назначили замруководителя лицея №130 Новосибирска, в 2018-м она возглавила учебное заведение. В том же году Некрасова стала лауреатом всероссийского конкурса iУчитель, организованного «Рыбаков Фондом».

В 2020 году она стала победительницей третьего сезона конкурса управленцев “Лидеры России”. В феврале 2021 года возглавила физико-математическую школу НГУ в Новосибирском Академгородке. Это самая престижная школа города с естественно-научным уклоном.