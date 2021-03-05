Минздрав России проинформировал об изменениях в организме у взрослых после COVID-19

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05.03.2021, 17:08, Разное
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Минздрав РФ проинформировал о существенных изменениях в организме у взрослых после перенесённого COVID-19. Отмечено, что очень важно пройти курс реабилитации.
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова отметила на конгрессе педиатров-2021, что постковидные изменения происходят во всех органах человека. Поэтому реабилитационный период очень важен. В настоящее время это первоочередная проблема и главная задача всех врачей. Также медик добавила, что вероятнее всего, в будущем коронавирус станет сезонным заболеванием, таким как грипп и ОРВИ.

Медики не прекращают напоминать о средствах индивидуальной защиты в общественных местах, а после работы или посещения супермаркетов производить тщательную гигиену рук и лица. В случае же появления первых симптомов инфекции SARS-CoV-2 (лихорадка, давящий кашель, сильная боль в горле и потеря обоняния) необходимо сразу же обратиться за квалифицированной помощью.

Источник: ria.ru



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