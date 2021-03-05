Готов к выходу Samsung Galaxy A52 5G за 440 долларов

05.03.2021, 17:08, Разное

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Новый смартфон с Super AMOLED, Snapdragon 750G и 64 Мп подготовила компания Samsung. Galaxy A52 5G оснастят также полноценной водозащитой, и Android 11, ценник устройства составит порядка 440 долларов.

Новый гаджет от южнокорейской Samsung замечен в каталогах торговых сетей в Саудовской Аравии. Модифицированный Galaxy A52 укомплектован модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. А также множеством других интересных функций. 5G-смартфон окажется абсолютно водостойким благодаря внедрению технологий в соответствии со стандартом IP67 либо IP68. В смартфоне, вероятно, можно ожидать защиту не только от влаги и брызг, но и от попадания внутрь корпуса пыли, хотя подробных сведений об этом нет.

Кроме того, в девайсе установлены панели Super AMOLED, которые улучшат отображение и цветовую гамму аппарата. Также можно ожидать полноценную поддержку 120-Герцной смены частоты изображений на экране Infinity-O. Его диагональ составляет 6,5 дюйма, а разрешение Full HD+, дополнительно в него встроен сканер отпечатков пальцев. Покрывает дисплей закалённое стекло Corning Gorilla Glass.Мощность и производительность Samsung Galaxy A52 5G обеспечивает наличие однокристальной платформы Snapdragon с индексом 750G, которую дополнит чип оперативной памяти емкостью 8 гигабайт. Для хранения файлов любого рода предусмотрен 128-гигабайтный флэш-накопитель встроенной памяти.

Главный датчик основной камеры соответствует 64 миллионам пикселей, также присутствуют в блоке пара 5-мегапиксельных и один 12-мегапиксельный объектив с поддержкой сверхширокоугольной и макро-съемки, а также анализа глубины сцены. Фронтальный сенсор здесь соответствует 32 миллионам точек. Долговременную эксплуатацию устройству без поисков источника питания обеспечивает вместительный аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч с 25-ваттной зарядкой.

Также есть в Samsung Galaxy A52 5G модули для коммуникаций через Bluetooth 50, Wi-Fi 802.11ac и NFC и разъем для подключения USB-C. «С коробки» на гаджете уже установлена последнее, одиннадцатое, поколение операционной системы Android. Поставки новинки от южнокорейского IT-гиганта намечены на 7 марта, стоимость «умного телефона» составит 440 долларов.

Источник: www.ixbt.com