Ученые выяснили, как нужно правильно мечтать

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05.03.2021, 17:08, Разное
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Ученые из США в ходе проведения исследования выяснили, как нужно правильно мечтать. В нем приняли участие добровольцы, которые пытались просто ради удовольствия погрузиться в собственные мысли.
Как заявили специалисты из Университета Флориды, участникам эксперимента предложили осмысленно подумать о приятных моментах. Предполагалось, что люди, задействованные в исследовании, приобретут полезный опыт, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Современному человеку проще думать о насущных делах, нежели мечтать. Этот факт сбил авторов научной работы с толку. Оказалось, что участникам исследования было очень трудно воображать в голове какие-то приятные моменты и строить планы. Некоторые люди не знали, что можно просто получать наслаждение от собственных мыслей.

Положительный настрой играет очень большую роль в обеспечении нормального физиологического и психологического здоровья. Те, кто способен мечтать, обладают мощнейшим инструментом для повышения общего самочувствия.

Научиться мечтать можно путем нахождения того, о чем человеку нравится думать ради получения удовольствия. Мысли должны приносить хорошее настроение и чувство наслаждения. Важно находить время, когда можно посидеть и помечтать. Некоторые это делают во время обеденного перерыва или же приема душа.

Источник: glas.ru



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