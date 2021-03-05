Эксперт: Отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет

05.03.2021, 16:58, Новости дня

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Из-за пандемии коронавируса Госкомиссия откладывала собрание, на котором как раз и должно былои продлить лицензии сетям фиксированного беспроводного доступа в интернет, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее СМИ сообщили, что если лицензии не будут продлены до 11 марта, то операторам придется отключить оказание этой услуги.

СМИ сообщают, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет с 11 марта придется отключить сети, поскольку срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц подошел к концу.

«Никому не придется ничего отключать, это технический момент. Думаю, Госкомиссия соберется в середине марта и операторам продлят лицензию на полгода, год. Предыдущий опыт в подобных ситуациях говорит, что никого не штрафуют и не отключают, потому что это связано с абонентами, людьми. Причем как частными лицами, так и корпоративными клиентами. Ни чиновники, ни операторы не испытывают огромного желания отключать все это, поэтому здравый смысл подсказывает, что все будет именно так», – уверяет Муртазин.

Также это подтвердил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров, который ранее сообщил, что ГКРЧ уже в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета и пообещал, что абоненты не останутся без связи.

«Во-первых, этот договор все еще не продлили, потому что эти частоты будут уходить под 5G. Во-вторых, все еще не было заседания Госкомиссии в силу пандемии и прочих вещей. Откладывали на потом и дальше затянулось. К сожалению, это все происходит не быстро. Тем не менее, в ближайшее время уже будут продлевать эти лицензии», – говорит собеседник.

При этом пока непонятно, как именно будут совмещаться обычные сети и сеть пятого поколения, продолжает эксперт. Во всяком случае, в ближайшее время лицензии будут продлеваться в автоматическом или полуавтоматическом режиме, а дальше, с появлением 5G, возможно, все останется на этих же частотах. Просто абонентам предложат другое оборудование, и они смогут пользоваться связью как раньше.

«Сегодня с частотами нет особых проблем. Как только в них будет потребность, они будут освобождены. Произойдет конверсия радиочастот, как это было с 4G. То есть, по сути, все это появится и будет использоваться», – заключил Муртазин.

Ранее президент Владимир Путин разрешил силовым службам и «Роскосмосу» не отдавать под сеть мобильной связи пятого поколения частоты в самом популярном для нее в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц, поскольку те полагают, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Также из-за этой позиции операторам не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц.