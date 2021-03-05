 

Косачев рассказал о заинтересованности Германии в «Северном потоке – 2».

05.03.2021, 16:58, Новости дня
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Германия заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ подтвердил это, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину», – передает слова парламентария РИА «Новости».

«По проекту «Северный поток – 2» нет никаких разногласий», – отметил Косачев.

Как отметил сенатор, украинская газотранспортная система находится в «удручающем состоянии», так как ее не ремонтировали 30 лет. Вследствие этого возникают дополнительные издержки, от которых бизнес избавляет «Северный поток – 2», подчеркнул Косачев.

Правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.



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