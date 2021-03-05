Минцифры пообещало не допустить отключений россиян от интернета

05.03.2021, 16:58, Новости дня

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Минцифры не допустит отключения граждан от интернета, с операторами проработаны соответствующие меры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц.

Позже директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров заявил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, абоненты не останутся без связи.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил газете ВЗГЛЯД, что отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет.