Уровень заражения COVID-19 среди детей может быть существенно выше, чем считалось

05.03.2021, 16:52, Разное

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Эксперты проанализировали около 1600 образцов крови, собранных у детей в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет с мая по сентябрь в штате Миссисипи по причинам, не связанным с COVID-19. В результате антитела были обнаружены у 175 детей, причем большинство из них заразились в сентябре.

По расчетам CDC, при таком уровне заражения в Миссисипи должно быть не менее 113,8 тысячи инфицированных детей в исследуемый период, а не 8893 случая, как сообщалось в официальных сводках ранее. «Хотя мы видим, что дети младшего возраста чаще переносят SARS-Cov-2 легко или бессимптомно, реальное число инфицированных гораздо больше, чем указано в официальных отчетах», – сообщили ученые CDC.

По мнению специалистов, такое расхождение может быть связано с тем, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно, и поэтому многие случаи остаются незамеченными. Реальный уровень инфицирования у детей и подростков может быть таким же, как у взрослых 18-49 лет. Заражению особенно подвержены цветные и чернокожие дети — у них антитела обнаруживались в 2,4 и 4,3 раза чаще соответственно, отмечают CDC.

Ранее ученые из Италии и РФ выяснили, что дети могут также столкнуться с постковидным синдромом — продолжительными последствиями COVID-19. Из 129 маленьких пациентов, попавших в исследование, 58% имели минимум один симптом спустя четыре месяца после выздоровления.

Чаще всего дети жаловались на бессонницу (18,6%), сдавленность и боль в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%), мышечные боли 10,1%). Также педагоги отметили быструю утомляемость (10%) и проблемы с концентрацией внимания (10%). Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, головных болях и учащенном сердцебиении. В 43% случаях симптомы постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести полноценную жизнь. Примечательно, что симптомы long-covid выявлялись даже у тех маленьких пациентов, которые были бессимптомными носителями инфекции.