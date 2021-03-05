Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и другие на премьере сериала “Крюк”

05.03.2021, 16:34, Разное

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Вчера в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера первого оригинального сериала медиасервиса – “Крюк”. В рамках вечера были показаны два эпизода первого сезона, который всего включает в себя 10 серий. Новинку зрителям представили исполнители ролей Юрий Колокольников, Агата Муцениеце, Катя Кузнецова, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин, продюсеры Георгий Малков и Станислав Довжик, режиссер Иван Оганесов и генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов.

Агата Муцениеце Юрий Колокольников Хоккеист Александр Якушев Сергей Сафронов Ирина Безряднова Александр Робак

Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Альберт Ибрагимов

Сериал рассказывает историю об известном в недалеком прошлом хоккеисте – Никите Крюкове, который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Все еще остающийся максималистом и верящий, что все может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе. Сможет ли он не изменять своим принципам или “спортивная бизнес-машина” сломает его?

Как говорят спортсмены после матчей, насколько была динамичная игра и как все выложились, я могу точно так же сказать про наш проект. Несмотря на то что матч длился не три периода, а три месяца съемок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал, предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно, всей съёмочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп, выстояли в этой битве. Ну и как говорит мой персонаж Никита Крюков – I am in game, – поделился впечатлениями от съемок Юрий Колокольников.

Съемки проходили на хоккейных аренах ВТБ Арена – Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина и Ледовом дворце Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина, в новом спортивном комплексе “Акватория “ЗИЛ”, парке “Зарядье”, районе “ВТБ арена-парк” и других местах.

Сериал “Крюк” мне очень дорог, потому что он один из немногих, который меняет вектор моего развития как актрисы. Он мне подарил такую возможность похулиганить в своем образе. Аня, которую я играла, мне очень нравится – со всеми ее неправильностями, шероховатостями. Плюс отдельно стоит отметить, что я познакомилась с прекрасными артистами, которые были моими партнерами на площадке. Весь период съемок прошел в волшебном восхищении, и я благодарна тому, что у меня получилось сняться в таком кино, потому что “Крюк” – это именно очень хорошее кино, – отметила Агата Муцениеце.