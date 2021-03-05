 

“Золотая свадьба”. Тоня Матвиенко показала, какими были ее знаменитые родители в молодости

05.03.2021, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Тоня Матвиенко 5 марта разместила в Instagram архивные фото своих родителей – певицы Нины Матвиенко и художника Петра Гончара, сделанные в разные периоды их жизни.

На черно-белых фото супруги запечатлены в молодости вместе с маленькими детьми. Также Тоня Матвиенко показала фото, на котором ее мать с отцом позируют на фоне строящегося дома.

Артистка посвятила публикацию годовщине их семейной жизни. 

“Золотая свадьба. Поздравляю моих самых дорогих”, – написала Тоня Матвиенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Гончар и Матвиенко поженились в 1971 году. В браке у пары родилось трое детей: Иван (1973), Андрей (1974) и Антонина (1981). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Стоимость биткоина обновила исторический максимум

05.08 / Ученые рассказали, к чему приводит постоянное повышенное давление

04.07 / Путин об ЛГБТ-флаге на здании посольства США: Они кое-что показали по поводу того, кто там работает

16.02 / Ученые допускают, что причиной вымирания динозавров могла стать комета, а не астероид

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

02.10 / В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

28.09 / В Киеве за сутки зарегистрировано 328 новых больных COVID-19. Среди них девять медиков

05.03 / Главный приз Берлинале получил фильм румынского режиссера “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно”

05.10 / Посольство Армении опровергло сообщения о межнациональной драке в Москве

09.09 / В Минске силовики взломали дверь квартиры Колесниковой и провели обыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска