“Золотая свадьба”. Тоня Матвиенко показала, какими были ее знаменитые родители в молодости

05.03.2021, 16:22, Новости дня

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Украинская певица Тоня Матвиенко 5 марта разместила в Instagram архивные фото своих родителей – певицы Нины Матвиенко и художника Петра Гончара, сделанные в разные периоды их жизни.

На черно-белых фото супруги запечатлены в молодости вместе с маленькими детьми. Также Тоня Матвиенко показала фото, на котором ее мать с отцом позируют на фоне строящегося дома.

Артистка посвятила публикацию годовщине их семейной жизни.

“Золотая свадьба. Поздравляю моих самых дорогих”, – написала Тоня Матвиенко.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Гончар и Матвиенко поженились в 1971 году. В браке у пары родилось трое детей: Иван (1973), Андрей (1974) и Антонина (1981).

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