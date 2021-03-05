США вводят санкции против Коломойского и членов его семьи

05.03.2021, 16:22, Новости дня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против бизнесмена Игоря Коломойского. Заявление Блинкена опубликовано 5 марта на сайте Госдепартамента США.

“Сегодня я публично объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. Будучи официально на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам своего правительства и общественным процессам, включая использование своего политического влияния и официальной власти для его личной выгоды”, – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что хотя внесение в санкционный список основано на действиях, совершенных Коломойским во время пребывания на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации, он также “выражает обеспоеоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”.

Коломойский включен в список в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо бизнесмена, санкции введены против жены Коломойского Ирины, его дочеры и сына.

“Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США”, – говорится в заявлении госсекретаря.

Блинкен добавил, что это включение в список “подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины”.

“Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире”, – заявил он.

Коломойский входит в десятку рейтинга ботагейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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