Папа римский впервые в истории приехал в Ирак

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05.03.2021, 16:22, Новости дня
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Папа римский Франциск прилетел в Ирак. Это впервые глава католической церкви посетил эту страну, сообщают Vatican News и Reuters.

За четыре дня своей рабочей поездки папа римский посетит города Багдад, Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул, Каракош, где встретится с иракскими священнослужителями, президентом и премьер-министром страны, а также отслужит мессу.

Как отмечает BBC, Франциск настаивал на этой поездке, несмотря на увеличение количества случаев COVID-19 в стране и напряженную ситуацию с безопасностью. Он сказал, что нельзя иракских христиан “подвести во второй раз” – папа римский Иоанн Павел II планировал посетить Ирак в 1999 году, но тогда переговоры с руководством страны сорвались.

BBC сообщает, что в начале столетия в Ираке проживали 1,4 млн христиан, их количество стало сокращаться с 2003 года, когда США вторглись в Ирак, чтобы свергнуть правительство Саддама Хусейна. Тогда многие христиане бежали за границу, чтобы избежать насилия, и потом не возвращались на родину. Также тысячи людей бежали, когда боевики “Исламского государства” охватили террором север Ирака в 2014 году.

Сейчас в Ираке осталось примерно 250 тыс. христиан, что составляет менее 1% населения.

Папа римский хочет поддержать христиан, которых продолжают преследовать, и призвать к межрелигиозному миру политических и религиозных лидеров. В то же время неизвестно, почему он решил приехать именно сейчас.

Обращаясь к иракскому народу в видеообращении накануне своей поездки, папа Франциск сказал, что он “едет как паломник, как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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