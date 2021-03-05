 

Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре – блогер Шнайдер

05.03.2021, 16:22, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков успешно усиливает влияние на Верховную Раду и Кабинет Министров, обеспечив поддержку ряда ключевых политиков, таких как министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом пишет 5 марта в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

“До сих пор он в основном консолидировал вокруг себя депутатов, включая глав ряда комитетов, таких как глава комитета по образованию Сергей Бабак, председатель налогового комитета Даниил Гетьманцев, правоохранительного комитета Денис Монастырский и бюджетного Юрий Аристов”, – написал Шнайдер.

Однако в последнее время Разумков смог наладить контакт с членами Кабмина и в частности, министр инфраструктуры Криклий уже вошел в сферу влияния спикера Верховной Рады, утверждает блогер.

“Об этом же почти в открытую говорят в кулуарах парламента, так как спикер начал обработку нардепов из профильного комитета, чтобы те не трогали Криклия, несмотря на растущее недовольство его работой. Кроме того, Разумков ведет активные переговоры с потенциальными политическими союзниками и спонсорами. Могу только повторить и подтвердить информацию из СМИ об его успешных переговорах с мэром Киева Виталием Кличко, который уже фактически влился в команду спикера. Очевидно, что Разумков включил стратегию и готовится показывать зубы в серьезной игре, успешно наращивая политическую мускулатуру”, – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2914912992117099&id=100007952790911

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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