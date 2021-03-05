 

Яценюк: С членством Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии в ЕС и НАТО неизбежно завершится историческое объединение Европы

05.03.2021, 16:22, Новости дня
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Сегодня 75 лет, как Уинстон Черчилль произнес историческую речь в Фултоне. Именно тогда он первый сказал, что Москва оградила “железным занавесом” подневольные народы Восточной Европы.

Как и 75 лет назад, так и сейчас Россия остается центром международной агрессии. Как тогда, так и сегодня Москва пытается покорить соседей и разделить Запад.

Но изменения есть. Все столицы, которые назвал Черчилль, – от Варшавы до Софии – стали свободными.

В своей речи Черчилль не упомянул Киев. Но о Киеве всем напомнили мы, украинский народ. Мы стали одним из важнейших факторов безопасности и будущего Европы.

С нашим членством в ЕС и НАТО, а также с нашей поддержкой Беларуси, Молдовы, Грузии неизбежно завершится историческое объединение Европы.

Тогда “железный занавес” уже никогда не встанет между свободными народами Европы.

Этот день наступит.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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