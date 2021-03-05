 

Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

05.03.2021, 16:20, Разное
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Градоначальник констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в Москве. Несмотря на тревожные новости из Бразилии и Европы, в России все достаточно стабильно, сказал Собянин.

Он отметил еженедельное снижение уровня заболеваемости COVID-19 в столице. Число ежедневно выявляемых зараженных снизилось в пять раз по сравнению с пиковыми показателями, а уровень госпитализации – в 2-3 раза, уточнил градоначальник.

Собянин напомнил, что в городе уже снято большое количество ограничений: работают кафе, рестораны, кино и театры. Пассажиров в общественном транспорте становится все больше, отметил мэр.

Улучшение ситуации с заболеваемостью ковидом позволяет перевести режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в разряд рекомендательных и разблокировать соцкарты, объявил градоначальник.

При этом он напомнил, что в московских больницах с ковидом в тяжелой форме ежедневно попадают 700-800 человек. Мэр призвал людей из группы риска по возможности воздержаться от поездок.

“А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет”, – отметил Собянин.

Решение о разблокировке соцкарт и отмене обязательного домашнего режима вступит в силу с 8 марта, сообщил Собянин. Он пожелал жителям столицы здоровья и поздравил москвичек с наступающим Международным женским днем.



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