Названы вредные для женского здоровья и красоты продукты

05.03.2021, 16:18, Разное

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Диетолог Наталья Круглова назвала ряд продуктов, которые являются вредными для женского здоровья и негативно отражается на красоте представительниц слабого пола. По ее словам, важно отдавать предпочтение правильному питанию.

Если жительница потребляет много калорий и имеет лишний вес, то она может быть бесплодна и получить букет заболеваний гинекологической сферы, кроме того, не исключено развитие онкологии. Избыток жиров в рационе негативно сказывается на здоровье человека. Важно отказаться от красного мяса, колбасных изделий, полуфабрикатов.

Необходимо следить за количеством простых углеводов. Круглова заявляет, что в сутки этот показатель не должен превышать 40-50 граммов. Избыток простых углеводов влияет на синтез коллагена структурного элемента кожи. Она перестает быть гладкой и натянутой, если жительница потребляет много сахара.

Профилактикой многих заболеваний является здоровое питание. Женщины должны употреблять растительные масла и орехи, поскольку в них содержится витамин Е. Кроме того, важно есть листовую зелень, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой. В рационе в обязательном порядке должны присутствовать продукты, содержащие омега-3. В неделю можно съесть до трех порций рыбы. Она хорошо сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей, работе сердца.

Источник: www.ridus.ru