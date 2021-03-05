 

Помолодевшая Лариса Долина предстала в стильном образе

05.03.2021, 16:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская певица Лариса Долина продолжает молодеть. На днях 65-летняя артистка предстала в стильном образе. Фотографией знаменитости в социальной сети Instagram поделилась ее дочь.
В последнее время Лариса Долина приятно удивляет поклонников своим внешним видом. Они считают, что артистка с каждым разом выглядит все моложе. Дочь знаменитости периодически делится фотографиями звездной матери в социальных сетях. На последнем снимке Долиной можно смело дать 40 лет.

Артистка предстала в стильном образе с объемной укладкой и вечерним макияжем. Для выхода в свет Лариса Долина выбрала черный наряд, дополненный брендовой сумкой и объемными украшениями.

Дочь утверждает, что визажисты сделали Долиной хороший макияж, поэтому она выгляди так молодо. В то же время не все верят этой информации. Хейтеры то и дело твердят, что исполнительница сделала ни одну пластическую операцию. К тому же она является фанаткой аппаратной косметологии. Некоторые посчитали, что снимок был пропущен через фоторедактор, а в жизни Долина не выглядит столь молодо и безупречно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Учёные: Поднятие тяжестей укрепляет нервную систему

15.07 / Суд лишил спикера Архангельской гордумы диплома: депутат не заканчивала школу

20.11 / В.О.Л.К.: Муся Тотибадзе представила новый клип с участием Александра Гудкова

14.12 / Ученые выяснили, как бактерии в кишечнике приводят к депрессии

14.07 / Россияне не смогут улететь за рубеж даже после открытия границ

02.07 / Учёные рекомендуют употреблять в пищу растительный пырей

11.02 / Мнение: Выставка, посвященная особенным отношениям со светом, открылась в Петербурге

14.01 / Китайские эксперты: «Попытки ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы опасны»

30.01 / Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком

17.11 / Личное: “С одного стакана пить противно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска