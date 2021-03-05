Помолодевшая Лариса Долина предстала в стильном образе

05.03.2021, 16:18, Разное

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Популярная российская певица Лариса Долина продолжает молодеть. На днях 65-летняя артистка предстала в стильном образе. Фотографией знаменитости в социальной сети Instagram поделилась ее дочь.

В последнее время Лариса Долина приятно удивляет поклонников своим внешним видом. Они считают, что артистка с каждым разом выглядит все моложе. Дочь знаменитости периодически делится фотографиями звездной матери в социальных сетях. На последнем снимке Долиной можно смело дать 40 лет.

Артистка предстала в стильном образе с объемной укладкой и вечерним макияжем. Для выхода в свет Лариса Долина выбрала черный наряд, дополненный брендовой сумкой и объемными украшениями.

Дочь утверждает, что визажисты сделали Долиной хороший макияж, поэтому она выгляди так молодо. В то же время не все верят этой информации. Хейтеры то и дело твердят, что исполнительница сделала ни одну пластическую операцию. К тому же она является фанаткой аппаратной косметологии. Некоторые посчитали, что снимок был пропущен через фоторедактор, а в жизни Долина не выглядит столь молодо и безупречно.