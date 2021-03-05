 

В Сети предвкушают противостояние Ольги Бузовой и Давы на «Евровидении»

05.03.2021, 16:18, Разное
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В Сети развернулись диспуты относительно предстоящего национального конкурса на участие в «Евровидении-2021». Так, фанаты предвкушают противостояние Ольги Бузовой и ее экс-жениха Давы.
Давид Манукян, более известный, как Дава, имеет все шансы представить Россию на «Евровидении-2021». О такой вероятности заявил известный завсегдатай конкурса Филипп Киркоров. Ранее «поп-король» неоднократно помогал принять участие в песенном состязании артистам и коллективам из самых разных стран.

В РФ национальный отбор намечен на 8 марта, особый интерес мероприятию придает участие в нем Ольги Бузовой. Как известно, совсем недавно она была возлюбленной Манукяна. Пара даже готовилась к свадьбе. Однако в последний момент блогер и исполнительница рассорились. При этом Дава также активно ведет певческую карьеру и может составить конкуренцию своей бывшей невесте.

Дава стал гостем презентации конкурсантки от Молдавии. Певицу Наталью Гордиенко к участию к «Евровидению» готовит Киркоров, он же является соавтором ее песни. Именно во время мероприятия в Москве Филипп Бедросович сделал сенсационное заявление. Причем, похоже, и сам Дава не был посвящен в планы насчет своего участия в международном конкурсе.

Обдумав слова своего старшего товарища, Дава принял предложение и вовсю готовится к поездке в Роттердам. Представлять он будет свою родину – Армению. Таким образом, если от РФ на конкурс отправится именно Бузова, бывшие возлюбленные, а ныне враги в буквальном смысле, схлестнутся на одной сцене.

Однако такая перспектива не у всех вызвала восторг, многие фанаты российской поп-дивы достаточно скептически относятся к певческому таланту Манукяна. Меломаны уверены в том, что такой шаг является сугубо пиаром для Давы. Однако сомнительно, будет ли подобный скандал интересен зрителям Европы, не посвященным во все страсти российского шоу-бизнеса. Впрочем, если за дело возьмется Филипп Киркоров, весьма вероятно, что шансы новоиспеченного конкурсанта «Евровидения» существенно возрастут.

Источник: inforeactor.ru



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