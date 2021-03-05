Бастрыкин поручил активнее бороться с преступностью в интернете

05.03.2021, 16:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным «врываться в интернет» и активнее работать с преступностью в Сети на фоне ее роста.

«С использованием информационных технологий и сети интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году. Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться», – сказал Бастрыкин, выступая на коллегии ведомства, передает РИА «Новости».

По его словам, СК в 2020 году расследовал 11 493 таких преступления – на 30% больше, чем в 2019 году. «Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2,7 тысячи хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления», – отметил Бастрыкин.

Как сообщил глава СК, интернет активно используется и для террористических преступлений. «В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет», – сказал глава ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что нужно повышать профподготовку следователей и улучшать криминалистическое оснащение следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.

В четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин заявил, что в Сети, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это – источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам. Кроме того, Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.