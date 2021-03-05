Экс-главу Котласа задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки

05.03.2021, 16:08, Новости дня

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Бывший глава Котласа Архангельской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило следственное управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно-разыскной деятельности РУФСБ РФ по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) («Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фигурант дела – Андрей Бральнин, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В январе мордовского депутата Вячеслава Брыкова и экс-главу нацбанка Мордовии Александра Тренькина задержали по подозрению во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Солнечногорску задержали при получении взятки в размере 250 тыс. рублей.