Мнение: А теперь повторите, что они на самом деле якобы не такие.

05.03.2021, 15:54, Разное

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Кто-то на “Пикабу” выложил видео, где некий тиктокер вызвал машину и ему прислали не ту. И он в жутко манерном стиле (могу дать послушать, лично меня только на пару минут этого ужаса хватило) хамит водителю и ещё угрожает заехать ему с ноги. И на “Пикабу” все офигевают, что вот у этого долбодятла аж два миллиона подписчиков. И я вспомнил, как когда-то написал пост о деградации человечества вообще и нынешнего поколения в частности. И тут же набежали с возмущёнными воплями в их защиту, мол, я всё вру, да нормальные они, не хуже нас, никакой деградации нет, тра-та-та, бла-бла-бла, ква-ква-ква… И вот скажите, так что же, толпами подписываться на дебильные канлы в “Тиктоке”, где автор только и умеет, что рожи корчить, – это нормально? Вот такие сейчас высокоинтеллектуальные развлечения у нехуженасных? Плясать голым на братских могилах солдат и собирать на этом тысячи лайков – это нормально? Слушать всяких Моргенштернов с песнями вроде “Я съел деда” – это нормально? Материться девушкам как сапожники (причём даже в универе, от чего я офигевать не переставал, ибо у меня дедушка-шахтёр так не матерился, как эти студентки) – это нормально? Может, хватит уже закрывать глаза на факты и пора признать, что новое поколение в большинстве своём действительно деграданты, к сожалению?

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