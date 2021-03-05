Компания Samsung Electronics установила рекорд скорости в сети 5G

05.03.2021, 15:36, Новости дня

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Во время последних тестов специалисты из Samsung Electronics сумели добиться рекордной скорости в передаче данных, которая достигла 5,23 Гбит/с.

Как поясняют эксперты «Самсунга», добиться такого впечатляющего результата удалось совмещением мощности базовых станций 5G и 4G. Для этого была разработана специальная технология под названием EN-DC, позволяющая совмещать протоколы работы обоих форматов беспроводной связи.

Предыдущий рекорд скорости составлял 4,3 Гбит/с. Его также установили в Samsung, удвоив наивысшее достижение 2019 года. По словам специалистов, разработанная технология совмещения форматов открывает новые возможности для владельцев смартфонов с поддержкой 5G, так как данный формат пока еще работает далеко не во всех странах.