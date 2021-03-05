 

Ермак призвал максимально ускорить вступление Украины в НАТО

05.03.2021, 15:32, Новости дня
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Украина стоит на границе защиты демократических ценностей, поэтому ее вступление в НАТО должно быть максимально ускорено. Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины 5 марта, который организован брюссельским аналитическим центром European Policy Centre. Его слова цитирует агентство “Интерфакс-Украина”. 

“Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор”, – заявил Ермак.

Глава ОП напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс представил Украине статусом участницы программы “Партнерство расширенных возможностей”. Ермак полагает, что это “вывело Украину на новый уровень”.

“Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации. Членство в НАТО – наша цель”, – резюмировал Ермак.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В опубликованном 22 февраля 2021 года интервью “Европейской правде” посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что на данный момент основной целью страны является получение ПДЧ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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