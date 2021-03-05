 

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков ранен украинский военный – ТКГ

05.03.2021, 15:32, Новости дня
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На Донбассе 5 марта получил ранение украинский военный. Об этом в Telegram сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По данным ТКГ, российские оккупанты открыли огонь в районе Марьинки Донецкой области.

Пострадавшему в результате обстрела боевиков военнослужащему оказали необходимую медицинскую помощь.

Информация о самочувствии бойца не уточняется.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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