“Слуга народа” возглавила рейтинг политических партий – опрос КМИС

05.03.2021, 15:32, Новости дня

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“Слуга народа” возглавила рейтинг политических партий Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 марта результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Слугу народа” готовы поддержать 21,3% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место у “Оппозиционной платформы – За жизнь” – 18,1%. Следом идут “Европейская солидарность” (15,0%) и “Батьківщина” (14,4%).

Проходной барьер также преодолевает “Сила и честь” (5,0%). У остальных партий поддержка менее 5%.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Согласно опросу КМИС, проведенному 5–7 февраля 2021 года, рейтинг политических партий возглавляла “Европейская солидарность”, ее готовы были поддержать 18,1% украинцев.

По данным социсследования, проведенного 11–16 февраля КМИС и центром SOCIS, разница в рейтинге трех политических партий – “Европейской солидарности” (19,2%), “Оппозиционной платформы – За жизнь” (17,8%) и “Слуги народа” (17,6%) – находилась в пределах статистической погрешности.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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