 

Россия продлила запрет на въезд в Крым Джемилеву до 2034 года

05.03.2021, 15:32, Новости дня
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Национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию и в оккупированный ею Крым до 2034 года. Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

Об этом стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании подконтрольного России суда в Армянске.

Как свидетельствуют обнародованные данные, запрет на въезд был принят в марте 2019 года сроком на 15 лет – до 5 марта 2034 года.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний “прокурор Крыма” Наталья Поклонская обвинила крымских татар в “незаконных публичных акциях экстремистского характера”.

В апреле 2020 года Следком России сообщил о предъявлении Джемилеву обвинений по трем уголовным статьям: пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224) и незаконное приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222)”.

По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева используют материалы дела его сына Хайсера, который был ранее приговорен к тюремному сроку за убийство по неосторожности и хранение оружия.

27 мая оккупационные власти в Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении Джемилева. О передаче этого дела в “суд” стало известно в июне от Полозова.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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