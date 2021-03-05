 

Представительница Молдовы презентовала конкурсную песню на “Евровидение”, написанную командой Киркорова. Видео

05.03.2021, 15:32, Новости дня
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Представительница Молдовы на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” Наталья Гордиенко 4 марта презентовала клип на конкурсную композицию Sugar. Видео размещено на YouTube-канале Eurovision Song Contest. 

В ролике артистка позирует на фоне декораций в виде десертов, сменив за время звучания композиции несколько нарядов.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

4 марта в день презентации клипа с участием Гордиенко Киркоров на своей странице в Instagram назвал себя “проводником артистов в туманную галактику под названием “Евровидение”. 

“Собрал друзей, чтобы поделиться песней Sugar, которую специально мы написали для Гордиенко с dream team для Евровидения 2021”, – написал российский артист.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

В конце января 2021 года российский певец Филипп Киркоров официально заявил о сотрудничестве с Гордиенко. 

В 2021 году “Евровидение” состоится на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие проведут в новом формате. 

Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”. Россия намерена 8 марта в ходе зрительского голосования выбрать своего представителя. 

5 марта стало известно, что Армения отказалась от участия в конкурсе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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