Представительница Молдовы презентовала конкурсную песню на “Евровидение”, написанную командой Киркорова. Видео
05.03.2021, 15:32,
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Представительница Молдовы на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” Наталья Гордиенко 4 марта презентовала клип на конкурсную композицию Sugar. Видео размещено на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
В ролике артистка позирует на фоне декораций в виде десертов, сменив за время звучания композиции несколько нарядов.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
4 марта в день презентации клипа с участием Гордиенко Киркоров на своей странице в Instagram назвал себя “проводником артистов в туманную галактику под названием “Евровидение”.
“Собрал друзей, чтобы поделиться песней Sugar, которую специально мы написали для Гордиенко с dream team для Евровидения 2021”, – написал российский артист.
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В конце января 2021 года российский певец Филипп Киркоров официально заявил о сотрудничестве с Гордиенко.
В 2021 году “Евровидение” состоится на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие проведут в новом формате.
Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней “Шум”. Россия намерена 8 марта в ходе зрительского голосования выбрать своего представителя.
5 марта стало известно, что Армения отказалась от участия в конкурсе.
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