 

В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

05.03.2021, 15:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением ввести для российских пенсионеров новую льготу. Парламентарий считает, что для них нужно снизить цены на железнодорожные билеты.

Сухарев отметил, что зачастую пенсионерам приходится тратить большие суммы на поездки к родственникам, живущим в других регионах. В связи с этим он предложил закрепить за ними право два раза в год покупать билеты на поезда дальнего следования по сниженной цене, передаёт “Общественная служба новостей”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда

02.02 / Лавров допустил освобождение Навального в случае признания Крыма российским

15.12 / Ученые предрекли США разрушительный «мегашторм»

23.10 / Личное: “Превратилась в уг”

15.12 / Чиновники заплатят крупные штрафы за оскорбление граждан

26.07 / «Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

05.12 / Мнение: Почему я против многодетных семей.

11.02 / Что делать, если вы увидели привидение?

11.02 / Мнение: Защитники и нападающие: главная загадка отравления Навального

11.10 / Пятерка самых дешевых новых иномарок в России в октябре 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска