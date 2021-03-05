Кто пытается очернить подвиг Зои Космодемьянской

05.03.2021, 15:30, Разное

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Атаками на образ Зои Космодемьянской организаторы кампании пытаются поставить под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы, отметил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Образ первой женщины – Героя Советского Союза начал подвергаться атакам в начале 90-х годов, сказано в исследовании. Тогда в общественное сознание было вброшено два мифа: что у нее было задание уничтожить дома местных жителей, и именно ими она якобы была схвачена, а самих немцев в деревне не было, второй – Космодемьянская была психически больна.

Эти мифы не имеют документальных подтверждений, подчеркнул Ашманов.

“Первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни, – объяснил он.

Пики в обсуждении образа Космодемьянской завязаны на заявления публичных персон, говорится в исследовании. Также специалисты отмечают взаимосвязь российской медийной личности с активностью блогеров с Украины.

«В 09.12.2016 в издании Insider появляется публикация * А. Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – приводит выдержки из исследования “Комсомольская правда”.

В свою очередь журналист Александр Невзоров называл Зою Космодемьянскую “фанатичной сталинисткой”. Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило проверить его слова на соответствие закону, а пользователи Сети обвинили журналиста в оправдании нацизма.

Специалисты “Крибрума” выявили закономерность: каждый год активность обсуждения Зои усиливается в день ее рождения, смерти, в дату присвоения ей звания Героя и в День Победы.

Но несмотря на многочисленные нападки, подавляющее большинство аудитории относится к ней как героине и готово ее защищать.

“Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – говорит Ашманов.

Эксперты отметили, что в 2015-2016 годы на “Фейсбук” значительно выросло число комментариев со стороны украинских пользователей, которые высказывались о подвиге Зои негативно. На них пришлась большая часть негатива о Космодемьянской на “Фейсбук”.

С 2017 года выросла доля авторов из Белоруссии и Казахстана. “Это может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией», – полагают авторы исследования.

Инициаторы атаки на Зою пытаются убедить аудиторию, что партизанка не осознавала своих действий. Те, кто распространяет негатив о Космодемьянской, стараются убедить остальных, что красноармейцы не были способны на подвиг. сказано в исследовании.

“Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста, – говорит Ашманов.

Дегероизация подвига Зои связана с обыкновенной русофобией, которую активно продвигают в соцсетях, полагают эксперты “Крибрума”. Ознакомиться с исследованием можно здесь.