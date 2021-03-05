 

Учёные: На опасное воспаление в печени могут указывать 3 кожных симптома

05.03.2021, 15:29, Разное
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Американские учёные доказали, что на опасное воспаление в печени могут указывать 3 кожных симптома. Это обусловлено скоплением жира в организме.
Сотрудники Медицинского центра при частном исследовательском университете, расположенном в Рочестере (штат Нью-Йорк), изучили такое понятие, как жировая болезнь печени неалкогольного происхождения. В начальной стадии происходит увеличение жира в клетках печени, далее ожирение вызывает стеатогепатит, а в последующем – воспаления и повреждение структур органа. Зачастую этому заболеванию подвержены люди с избыточным весом, с апноэ и недостаточной активностью щитовидной железы, а также диабетики.

На начальном этапе болезнь протекает без симптомов, а когда преобразуется в стеатогепатит, возникают неприятные кожные изменения. Это пожелтение, продолжительный зуд и паукообразные красные кровеносные сосуды.

Есть и другие симптомы этой патологии: повышенная утомляемость, боль в правой верхней части живота, потеря веса. Все эти факторы указывают на воспалительный процесс в печени.

Медики уверяют, что стеатогепатит – опасное нарушение, которое может привести к образованию рубцов и развитию цирроза печени. Поэтому при появлении первых симптомов, нужно сразу же обратиться за квалифицированной помощью.

Источник: www.express.co.uk



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