Филипп Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

05.03.2021, 15:28, Разное

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Филипп Киркоров обладает множеством наград, званий и прочих регалий, в том числе, званием Народного артиста Российской Федерации и даже Украины и Молдавии. Однако «поп-король» все еще считает свои успехи недостаточно оцененными и сетует на отсутствие аналогичного звания в Белоруссии.

Просто Филипп Киркоров: И певец, и продюсер, и народный артист

Филипп Киркоров за свою долгую творческую карьеру завоевал множество не только сердец меломанов, но и наград в различных премиях. Не обходили стороной артиста и государственные награды, так, «поп-король» является обладателем титула «Народный артист» сразу в трех государствах бывшего Советского Союза. Таких достижений, пожалуй, нет ни у кого на российской эстраде. Филипп Бедросович заработал столь почетные звания от властей не только России, но и Молдавии, а также Украины. Таким образом, были отмечены его заслуги в продвижении участников от указанных стран на международном конкурсе «Евровидение».

Народный артист Украины

Так, в свое время российская звезда представил на соревновании первого исполнителя от Украины Александра Пономарева. Уже в следующем году, руководствуясь полученным опытом, украинская артистка Руслана смогла занять первое место, обойдя сильных конкурентов, фаворитов конкурса. А в 2008 году продюссируемая Филиппом Киркоровым Ани Лорак заняла почетное второе место для своей страны. Такой успех Филиппа Бедросовича президент страны отметил званием «Народного артиста». К слову, сейчас в Украине все чаще звучат призывы отнять у Киркорова данный предыдущими, «оранжевыми» властями, титул.

Народный артист Молдавии

Запомнилось зрителям «Евровидения» и зажигательное выступление молдавской группы DoReDos с песней My Lucky Day, написанной специально для них самим Филиппом Киркоровым. Несмотря на завоеванную коллективом только десятую ступень в итоговой таблице, их номер оказался одним из самых ярких и просматриваемых в интернете. За это артиста и продюсера удостоили звания «Народного артиста» Молдавской республики.

До сих пор не народный в Белоруссии

Представлял Филипп Киркоров на «Евровидении» и Белоруссию, причем наиболее успешное выступление артиста от этой страны было спродюссировано именно им. Начав с работы с Анжеликой Агурбаш, которая в 2005 году не смогла выйти в финал, уже через год Дмитрий Колдун занял шестое место на конкурсе. Успех композиции Work your magic, достигшего шестого места, ни один белорусский исполнитель пока не смог повторить. Однако старания Филиппа Бедросовича пока остаются вне поля зрения властей Белоруссии. Как пожаловался сам российский артист, он до сих пор не может похвастаться званием «Народного артиста» Белоруссии. Между тем, работает Киркоров с конкурсом и в этом году.

На «Евровидении-2021» российский селебрити представит Наталью Гордиенко с треком Sugar, созданным специально для этого в соавторстве с греческим композитором Димитросом Контопулосом. Стоит отметить, что представитель от РФ определится 8 марта, в шорт-листе сейчас оказались исполнители Егор Крид, Антон Беляев и рэпер Моргенштерн.

Источник: news.ru