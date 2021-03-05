 

Иосиф Пригожин и Валерия рассказали о качествах безупречной женщины

05.03.2021, 15:28, Разное
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Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия рассказали, какими должны быть качества женщины, которую можно назвать безупречной. Так пара прокомментировала попадание артистки в ТОП-5 «Настоящих женщин России».
В преддверии Международного женского праздника Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование с целью выяснить, кого в РФ считают «настоящей женщиной». Почетный рейтинг возглавила Алла Пугачева с результатом в 6%, серебро досталось еще одной легенде эстрады, София Ротару получила 3% голосов опрошенных. Ненамного меньше, в пределах тех же 3%, оказалось у спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ирина Хакамада и певица Валерия. Артистка вместе со своим супругом и продюсером прокомментировали успех среди соотечественников.

Певица поблагодарила россиян за столь высокую оценку ее личных качеств. По мнению Валерии и Иосифа Пригожина, для того, чтобы считаться настоящей женщиной, необходимо обладать рядом качеств. В первую очередь, это семейный статус и материнство, как известно, у исполнительницы трое детей. Также важны духовные и моральные ценности, артистка давно считает себя верующим человеком и старается вести правильный образ жизни, придерживаясь канонов церкви.

Ее муж и верный помощник во всех делах Иосиф Пригожин согласился со всем сказанным его избранницей. При этом деятель шоу-бизнеса добавил, что ценит в первую очередь интеллект, оставляя внешние данные на втором плане. При этом только красота часто бывает пустой, что он неоднократно встречал в жизни.

Стоит отметить, что респонденты в своем большинстве, характеризуя идеал настоящей российской женщины, отмечали доброту, ум, красоту, а также отзывчивость и умение сочувствовать. Истинная представительница прекрасного пола должна, по мнению соотечественников, быть верной женой и хорошей матерью.

Источник: inforeactor.ru



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