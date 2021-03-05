После падения мальчика с эскалатора в московском ТЦ возбуждено дело

05.03.2021, 15:18, Новости дня

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения четырехлетнего мальчика с поручня эскалатора в ТЦ на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказала Иванова, слова которой приводятся на сайте СК по Москве.

По данным СК, 3 марта в торгово-развлекательном центре на юге Москвы четырехлетний ребенок подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж и ухватился за резиновый поручень, после чего поднялся до второго этажа и упал. Мальчик госпитализирован.

«Установлено, что малолетний ребенок находился в торговом центре совместно с родителями. В ближайшее время следствие допросит очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра», – добавила Иванова.

Как рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки.