 

После падения мальчика с эскалатора в московском ТЦ возбуждено дело

05.03.2021, 15:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения четырехлетнего мальчика с поручня эскалатора в ТЦ на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказала Иванова, слова которой приводятся на сайте СК по Москве.

По данным СК, 3 марта в торгово-развлекательном центре на юге Москвы четырехлетний ребенок подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж и ухватился за резиновый поручень, после чего поднялся до второго этажа и упал. Мальчик госпитализирован.

«Установлено, что малолетний ребенок находился в торговом центре совместно с родителями. В ближайшее время следствие допросит очевидцев произошедшего, родственников мальчика и сотрудников центра», – добавила Иванова.

Как рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Лесной пожар у нефтебазы в Якутии удалось остановить

09.11 / Заболевшая COVID-19 российская певица умерла во время родов

17.10 / Зеленский назвал последние вопросы всеукраинского опроса и полетел в Турцию, в Украине новый коронавирусный рекорд. Главное за день

16.01 / Мужчина устроил в Киеве провокацию с помощью игрушки «Армия России»

11.12 / NBC – аллергия пациентов на вакцину Pfeizer — плохие новости для патриотичных призывов Бориса Джонсона

04.01 / Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V»

23.01 / В США выиграли в лотерею 1 млрд долларов

26.02 / “Динамо” и “Шахтер” узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

02.01 / Байден захотел наладить сотрудничество с Варфоломеем

05.08 / Суд арестовал Каримова, захватывавшего отделение Universal Bank в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска