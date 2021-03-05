Мишустин поздравил женщин-ученых с 8 Марта

05.03.2021, 15:18, Новости дня

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с женщинами-учеными в Новосибирском госуниверситете (НГУ) поздравил их с праздником 8 Марта.

«Я рад поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого доброго. Женщина – всегда женщина. Она и ученый, и промышленник, студент – не важно. Поэтому я вам от всей души желаю всего самого доброго. Вы выбрали непростую профессию, вы занимаетесь наукой и образованием. В этом смысле, когда говорят, кто лучше в науке, мы, мужчины, всегда скажем, что женщина более усидчивая, терпеливая, аккуратная, настойчивая. Вы также системно работаете в этой сфере. Знаю, что женщин пока в науке не так много, как хотелось бы самим женщинам, но точно абсолютно думаю, что все это можно будет исправить», – цитирует ТАСС премьера.

Мишустин рассказал о своих научных интересах во время его учебы в аспирантуре. «В аспирантуре по специальности «математическое моделирование» я занимался моделями специальных систем механообработки, алгоритмами и разработкой автоматизированных систем проектирования. То, что касается научных интересов, они были очень разные», – сказал премьер-министр.

По его словам, он начал с кафедры теоретической механики, и первая его научная работа была связана с разработкой сложной программы реакций механизма работы подшипников. Он отметил, что это «было сложно».

«Непосредственно докторская была посвящена стратегии налогообложения имущества. Непростая тема. Мы занимались этим с моим научным руководителем, когда я не работал на госслужбе. Мы пытались взять самое лучшее в мире. Там еще и вопросы справедливости, потому что налогообложение никому не нравится. Все это должно было быть справедливым, аккуратным. Мы пытались найти научные подходы и методы», – сказал он.

Мишустин отметил, что во всем, что касается интересов каждого человека, очень важен фактор наставника, учителя. «У меня были замечательные учителя в школе и университете, и позже. Наверное, эти темы, которые мы дальше развиваем, в том числе в науке, они очень сильно зависят от наставников», – сказал премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин «так или иначе» поздравит женщин с Международным женским днем, который ежегодно отмечается 8 марта.