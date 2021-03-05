Российских дачников обяжут жертвовать 20 процентов урожая картофеля в качестве гуманитарной помощь Белоруссии

05.03.2021, 15:11, Разное

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Министерство сельского хозяйства России издало указ, обязывающий граждан, занимающихся выращиванием картофеля, отдавать 20% от своего урожая в качестве гуманитарной помощи для Белоруссии.

Для контроля за исполнением указа в села на период сбора урожая будут направлены рабочие крупных промышленных предприятий.

В ведомстве пояснили, что сбор гуманитарной помощи необходим для спасения белорусского народа от нарастающей агрессии со стороны стран Запада. Картофель поможет избежать голода, вызванного гибридной войной, и нарастить объёмы производства нефти и других видов топлива, тем самым сохранив экономику.

– Страны Запада ведут агрессивную гибридную войну против Белоруссии, и мы, как партнёр по Союзному государству, должны всячески оберегать её от вражеских атак. Мы отправим в Минск несколько самолётов с картофелем, на производстве которого построена вся экономика братской страны. Не дадим в обиду Белоруссию, ведь там живут такие же русские, как и в России, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Григорий Колонский.

В указе также присутствует пункт, согласно которому отказавшиеся от пожертвования белорусам своего картофеля дачники будут направлены на исправительные работы на картофельные пашни в Магаданскую область.

«Те, кто не готов ничем жертвовать ради процветания Союзного государства, должны понять, что в наших странах нет места для таких негодяев. Вернее есть — пашни в Магаданской области», — пригрозил представитель МВД, полковник Захар Александров.

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