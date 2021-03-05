 

Хилария Болдуин впервые прокомментировала рождение шестого ребенка: “Болдуины очень хотели сестренку”

05.03.2021, 14:54, Разное
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2 марта Алек и Хилария Болдуин в шестой раз стали родителями (причем для актера этот ребенок стал седьмым).  На следующий день они обнародовали пол, имя, а также первый портрет новорожденной. Однако всю неделю общественность гадает, каким же образом Хиларии удалось родить еще одного ребенка, если ее пятый малыш увидел свет только в прошлом сентябре.

Инсайдер журнала People на днях подтвердил, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. Сами же Алек и Хилария этот аспект не комментируют, но теперь поводов так думать стало на один больше. 37-летняя Хилария опубликовала новый пост у себя в Instagram, в котором впервые подробно прокомментировала рождение дочери. В тексте она поблагодарила неких “ангелов”, которые помогли Люсии появиться на свет:

Наши сердца сейчас наполнены такой благодарностью. Маленькие Болдуины очень хотели сестренку. Многие из вас помнят, что в 2019 году у меня случился выкидыш на четвертом месяце. Тогда мы потеряли девочку. Не проходит и дня, чтобы мы не жалели об этой потере. Когда мы узнали, что малышка умерла, я сказала детям, что их сестра еще придет, просто сейчас не время. Никто не заменит ее, но в нашу жизнь вошли эти две замечательные души (сын Эдуардо и дочь Люсия — прим.ред.), и мы приняли их.

Наши дети оказались храбрее и сильнее нас, когда мы столкнулись с горем… и надеялись на лучшее. Смиренно переживать взлеты и падения — непростая задача, но это жизнь, с которой нам нужно примиряться, и никак иначе. Нам так повезло с Эду. Мы живем сообща каждый день и невероятно благодарны особенным для нас ангелам, которые помогли Люсии прийти в этот мир. Мария Люсия Виктория и Эдуардо Пау Лукас — наши малыши, которые принесли свет в нашу жизнь. Они для нас, как близнецы, и мы их очень любим,

– добавила Хилария, впервые сообщив публично полное имя Люсии.

Люсия и ЭдуардоЛюсия со старшей сестрой Кармен

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Помимо Люсии, супруги воспитывают пятерых детей: 7-летнюю Кармен Габриэлу, 5-летнего Рафаэля Томаса, 4-летнего Леонардо Энджела, 2-летнего Ромео Алехандро и полугодовалого Эдуардо Пао Лукаса. У Алека Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер. 



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