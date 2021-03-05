Вышла новая видеокарта Radeon RX 6700 XT от AMD

05.03.2021, 14:46, Новости дня

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Компания AMD показала на презентации новый видеускоритель модели Radeon RX 6700 XT. Производитель объявил, что базовая цена видеокарты составит 479 американских долларов.

Новое устройство обладает 12 Гб памяти типа GDDR6. Видеокарта поддерживает четыре десятка вычислительных блоков. Это меньше, чем в моделях RX 6800 и RX 6800 XT, где поддерживается сразу 60 и 80 блоков, соответственно. Но данный показатель нельзя назвать низким, отмечают эксперты.

Видеокарта оснащена также 192-битной шиной. Мощность потребления электроэнергии составляет 230 Вт. Карта обеспечивает изображение высокого качества с разрешением до 1440 пикселей. По информации компании, продажи данной модели начнутся 18 марта текущего года.