В компании “Интерпайп” опровергли информацию СМИ о продаже труб НАК “Нафтогаз України” по завышенным ценам

05.03.2021, 14:42, Новости дня

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В компании “Интерпайп” заявили, что опровергают ложную информацию в СМИ о продаже труб НАК “Нафтогаз України” по завышенным ценам. Об этом она сообщает 5 марта на своем официальном сайте.

“Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании “Интерпайп”. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что “Интерпайп” последовательно и открыто выступает против необоснованного и недобросовестного повышения цен на электроэнергию в Украине”, – сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что СМИ сравнивают цены на несопоставимые поставки.

“В клеветнических публикациях, направленных против “Интерпайп”, сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК “Нафтогаз України”. “Интерпайп” осуществлял и осуществляет поставки НАК “Нафтогаз України” в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с “Интерпайп” в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции, таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции, такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., также осуществляют поставки НАК “Нафтогаз” без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве”, – отметили в “Интерпайп”.

Компания напомнила, что с апреля 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании “Интерпайп” – “как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии и на ж/д колеса”.

“Интерпайп” расценивает выход серии таких публикаций как спланированную акцию. Цель которой – через распространение ложной информации попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию “Интерпайп”, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной”, – резюмировали в “Интерпайп”.

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