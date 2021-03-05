Tarabarova показала свою маму

05.03.2021, 14:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 5 марта в Instagram Stories опубликовала совместное фото со своей матерью, которая проживает в Херсоне.

На обнародованном фото певица запечатлена в обнимку с мамой во дворе дома. Tarabarova позирует в кадре, прижимая к себе левой рукой собаку.

По словам артистки, родительский дом является для нее любимым местом в этом городе.

Скриншот: tarabarova / Instagram

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду.

В 2008 году Тарабарова стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская.

В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру

—