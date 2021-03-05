Tarabarova показала свою маму
05.03.2021, 14:42,
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Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 5 марта в Instagram Stories опубликовала совместное фото со своей матерью, которая проживает в Херсоне.
На обнародованном фото певица запечатлена в обнимку с мамой во дворе дома. Tarabarova позирует в кадре, прижимая к себе левой рукой собаку.
По словам артистки, родительский дом является для нее любимым местом в этом городе.
Скриншот: tarabarova / Instagram
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду.
В 2008 году Тарабарова стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская.
В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру
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