 

Tarabarova показала свою маму

05.03.2021, 14:42, Новости дня
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Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 5 марта в Instagram Stories опубликовала совместное фото со своей матерью, которая проживает в Херсоне.

На обнародованном фото певица запечатлена в обнимку с мамой во дворе дома. Tarabarova позирует в кадре, прижимая к себе левой рукой собаку. 

По словам артистки, родительский дом является для нее любимым местом в этом городе.

Скриншот: tarabarova / Instagram

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду. 

В 2008 году Тарабарова стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская.

В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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