В Мьянмы силовики убили пятерых детей и как минимум 500 задержали – ООН

05.03.2021, 14:42, Новости дня

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Силы безопасности Мьянмы задерживают детей и молодежь после государственного переворота в стране. В докладе детского фонда ООН ЮНИСЕФ сказано, что только 3 марта во время разгона протестующих были убиты не менее пяти детей и четверо тяжело ранены.

Еще большое количество детей пострадало от слезоточивого газа и светошумовых гранат. Многие дети становятся свидетелями ужасающих сцен насилия, в некоторых случаях против родителей или членов семьи. Это может вызвать серьезные психосоциальные расстройства, сказано в докладе фонда.

В стране продолжаются произвольные задержания протестующих. В тюрьмы посадили более 500 детей. Многие арестованные или задержанные содержатся без связи с внешним миром и не имеют доступа к адвокату, сообщил ЮНИСЕФ.

Организация осудил аресты детей и применение к ним силы и тем более боевого оружия. Фонд призвал немедленно освободить задержанных несовершеннолетних и заявил о необходимости соблюдать международную конвенцию по правам ребенка.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

После переворота в стране начались акции протеста. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране. 14 февраля почти полностью отключили интернет.

По данным ООН, 3 марта стал “самым кровавым” в Мьянме. В этот день во время разгона протестующих силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. Большинство убитых имеют ранения в голову.

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