Губернатор Севастополя ответит на вопросы в прямом эфире

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05.03.2021, 14:40, Разное
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В эфире будут обсуждаться волнующие жителей Севастополя проблемы. Речь пойдет о мерах по улучшению водоснабжения в городе, проектах по снижению дефицита чистой воды.

Также Кислицына поговорит с Развожаевым об успешном опыте взаимодействия федеральных и региональных властей для решения проблемы.

Трансляция начнется в субботу, 6 марта, в 17 часов по московскому времени. Посмотреть прямой эфир можно на странице Дарьи Кислициной в Instagram.

В 2020 году
ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с губернаторами. Активное общение с главами регионов продолжилось в текущем году.

16 февраля Дарья Кислицына в “Инстаграм” провела прямой эфир с главой Тюменской области Александром Моором. Он рассказал о реализации национального проекта “Жилье и городская среда” в регионе.



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